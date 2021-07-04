Денис Шаповалов — Роберто Баутиста-Агут: прогноз Анны Чакветадзе на матч Уимблдона 5 июля

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Денис Шаповалов — Роберто Баутиста-Агут в 4-м круге Уимблдона-2021.



Ставка: тотал больше 39.5 гейма за 1.98.

«Денис Шаповалов легко справился с Энди Марреем. Не скажу, что это стало сюрпризом. Энди не успевал, проигрывал по скорости, в подаче был хуже. Удивило, что Шаповалов очень чистый матч провёл, с Кольшрайбером было гораздо сложнее. Но не думаю, что так легко будет против Роберто Баутисты-Агута.

Испанец на любом покрытии опасен. Он хорошо держит длину, великолепно передвигается и может играть неудобно для соперника. Шаповалов же остаётся нестабильным теннисистом, игроком настроения. Да, хорошо сыграл с Марреем, но это не говорит о том, что ему будет легко против упорного испанца.



На мой взгляд, стоит ожидать очень плотной встречи. Не исключаю, что дело дойдёт до пятой партии. У каждого здесь свои козыри. За Шаповалова подача, более мощные удары и более рискованные удары, Баутиста-Агут стабилен, может долгое время держать мяч в розыгрыше, ожидая ошибку соперника.

Игра будет с перепадами. Когда Шаповалов будет действовать чистенько, то будет иметь преимущество. Но весь матч ровно с таким соперником провести не удастся. Поэтому предположу, что минимум 40 геймов будет сыграно в этой встрече».