Италия — Испания: прогноз Дмитрия Симонова на матч Евро-2020 в Лондоне

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 1/2 финала Евро-2020 Италия — Испания.
Ставка: Италия не проиграет и ТМ 3.5 за 1.55.
«Игра, где может произойти абсолютно что угодно, кроме, на мой взгляд, разгрома одного из соперников. Исход может предрешить одна ошибка или озарение футболиста. Безусловно, испанцы сильнее устали — они провели почти целый лишний матч, два овертайма по полчаса плюс серия пенальти.
У Италии овертайм был один. Обе команды впервые столкнутся с соперником, который любит и умеет владеть мячом. Италия выглядит на турнире сильнее всех, но уровень Испании оставляет ей серьёзные шансы. Итальянцы потеряли важного игрока — левого защитника Спинаццолу. Это не трагично, но всё-таки отразится на игре «скуадры адзурры» — причём прежде всего на атакующей игре.
Ожидаю две вещи: что Италия не позволит себе проиграть в основное время (в овертайме всё может быть) и что матч получится скудным на голы, потому что в шаге от финала все будут думать прежде всего о защите своих ворот и играть максимально осторожно и аккуратно.
Я сделаю такую же осторожную и аккуратную ставку. А также всё-таки решусь спрогнозировать проход Италии в финал», — сказал Симонов.
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