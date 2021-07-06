Италия — Испания: прогноз Эдуарда Мора на матч Евро-2020 в Лондоне 6 июля

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Италия – Испания.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.36.
«Очень интересная игра. Мне кажется, что победитель этой пары выиграет чемпионат Европы.
Италия на этом турнире показывает самый лучший футбол, самый быстрый футбол. Команда играет с огромнейшим желанием, и у них многое получается. Коллектив из хороших футболистов, примерно одинаковых по уровню. Поэтому Манчини может спокойно делать ротацию, выпускать того, кто в лучшей форме, и ничего не потерять от этого. Линия атаки ещё и очень быстрая. Сразу 5-6 человек поддерживают атаку, команда очень хорошо двигается.
Испанцы традиционно хорошо держат мяч. Команда набирает по ходу турнира. Но есть проблема в завершении, нет таких нападающих, как у Италии. При этом очень качественная полузащита.
Думаю, нас ждёт борьба за инициативу. Мячом больше будет владеть Испания, предполагаю распределение примерно 60% на 40% в пользу команды Энрике. Я жду игру с большим количеством моментов и жду голы. Фаворит здесь Италия, хотя Испания тоже очень сильна. Поэтому в игре может произойти всё.
Мой прогноз — ТБ (2.5). Я убеждён, что как минимум по одному голу команды забьют, а кто-то забьёт больше. Скорее всего, это будет Италия. Но не исключаю вариант, при котором Испания сможет забить больше и выиграть. Играю верх», — сказал Мор.
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