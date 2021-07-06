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Аргентина — Колумбия: прогноз Игоря Кытманова на матч 1/2 финала Кубка Америки

Аргентина — Колумбия: прогноз Игоря Кытманова на матч 1/2 финала Кубка Америки
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Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM», специалист по южноамериканскому и итальянскому футболу Игорь Кытманов дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Америки Аргентина – Колумбия.

Ставка: ничья за 3.56.

«Аргентина – Колумбия – полуфинал Кубка Америки. Колумбийцы — первый серьёзный соперник, с которым столкнётся Аргентина.

Аргентинцы на классе обыграли сборную Эквадора, великолепный матч провёл Месси. Что касается Колумбии, то она показала свой уровень в игре против Уругвая. Да, там дело дошло до послематчевых пенальти, но игра проходила с небольшим перевесом колумбийцев.

Последние матчи между этими сборными проходят в крайне упорной борьбе. Последнюю крупную победу на Кубке Америки аргентинцы одержали над колумбийцами аж в 2004 году. Колумбия — команда организованная, очень хорошо играет в обороне, она создаст проблемы аргентинцам. У Колумбии возвращается Хуан Куадрадо, а это безусловное усиление.

Я предполагаю, что в этом матче вполне вероятен ничейный исход. Это будет первая по-настоящему тяжёлая игра для Аргентины. Аргентина – Колумбия – ждём серии пенальти», — сказал Кытманов.

Аргентина — Колумбия. Прогноз: Месси всё ближе к мечте. И ещё одному «Золотому мячу» Аргентина — Колумбия. Прогноз: Месси всё ближе к мечте. И ещё одному «Золотому мячу»
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