Аргентина — Колумбия: прогноз Игоря Кытманова на матч 1/2 финала Кубка Америки

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM», специалист по южноамериканскому и итальянскому футболу Игорь Кытманов дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Америки Аргентина – Колумбия.



Ставка: ничья за 3.56.



«Аргентина – Колумбия – полуфинал Кубка Америки. Колумбийцы — первый серьёзный соперник, с которым столкнётся Аргентина.



Аргентинцы на классе обыграли сборную Эквадора, великолепный матч провёл Месси. Что касается Колумбии, то она показала свой уровень в игре против Уругвая. Да, там дело дошло до послематчевых пенальти, но игра проходила с небольшим перевесом колумбийцев.



Последние матчи между этими сборными проходят в крайне упорной борьбе. Последнюю крупную победу на Кубке Америки аргентинцы одержали над колумбийцами аж в 2004 году. Колумбия — команда организованная, очень хорошо играет в обороне, она создаст проблемы аргентинцам. У Колумбии возвращается Хуан Куадрадо, а это безусловное усиление.



Я предполагаю, что в этом матче вполне вероятен ничейный исход. Это будет первая по-настоящему тяжёлая игра для Аргентины. Аргентина – Колумбия – ждём серии пенальти», — сказал Кытманов.