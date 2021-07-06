Аргентина — Колумбия: прогноз Игоря Кытманова на матч 1/2 финала Кубка Америки

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM», специалист по южноамериканскому и итальянскому футболу Игорь Кытманов дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Америки Аргентина – Колумбия.
Ставка: ничья за 3.56.
«Аргентина – Колумбия – полуфинал Кубка Америки. Колумбийцы — первый серьёзный соперник, с которым столкнётся Аргентина.
Аргентинцы на классе обыграли сборную Эквадора, великолепный матч провёл Месси. Что касается Колумбии, то она показала свой уровень в игре против Уругвая. Да, там дело дошло до послематчевых пенальти, но игра проходила с небольшим перевесом колумбийцев.
Последние матчи между этими сборными проходят в крайне упорной борьбе. Последнюю крупную победу на Кубке Америки аргентинцы одержали над колумбийцами аж в 2004 году. Колумбия — команда организованная, очень хорошо играет в обороне, она создаст проблемы аргентинцам. У Колумбии возвращается Хуан Куадрадо, а это безусловное усиление.
Я предполагаю, что в этом матче вполне вероятен ничейный исход. Это будет первая по-настоящему тяжёлая игра для Аргентины. Аргентина – Колумбия – ждём серии пенальти», — сказал Кытманов.
- 6 июля 2021
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:35
-
08:30
- 5 июля 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00