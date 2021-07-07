Англия — Дания: прогноз Артура Петросьяна на полуфинал Евро-2020 в Лондоне

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания.



Ставка: ТМ 22.5 удара за 1.90.



«Наверное, ни у кого нет сомнений в том, кто фаворит этого противостояния, после того как Англия не пропустила ни одного мяча, обыграв и немцев, и Украину одной левой.



Я бы не сказал, что всё будет так уж легко у родоначальников футбола. Мне кажется, игра будет упорной. Датчане упрутся — и такой лёгкой жизни, как в матче с Украиной, уже не будет.



Скорее всего, Саутгейт подстроится под соперника, как он сделал в матче с Германией. Изменил, казалось, неизменяемые тактики в четыре защитника, сыграл от соперника в три центральных. Оказался в итоге прав. Мне кажется, что снова он выберет осторожную манеру, подстроится под датчан, памятуя, какие у соперника активные и опасные фланги.



Думаю, Саутгейт снова сыграет в три центральных защитника с двумя винг-беками. Попытается ликвидировать угрозу от датчан, а впереди уже положится на класс своих исполнителей.



Понятно, что и датчане опасны не только при контратаках, но и при стандартах. Они забили три гола головой в 1/4. Англия забила два гола головой. Понимая это, оба тренера сделают соответствующие выводы. Будет минимум фолов. Вблизи штрафной площадки обе команды будут действовать осторожно. Они и так не грубо играли.



Англия — фаворит. У неё больше шансов на проход, но не удивлюсь, если победа будет минимальная или в основное время её вообще не будет.



Относительно ставок меня привлёк вариант с ударами. Ни в одном из матчей с участием Англии на этом Евро не было нанесено более 20 ударов. Здесь же предлагается тотал меньше 22.5 за коэффициент 1.90. Пока коэффициент не сильно упал, им стоит воспользоваться. Не думаю, что здесь будет много ударов.



Скорее всего, игра будет носить медленный характер. Датчане также раскрываться не станут. Будут рассчитывать на фланги, на контрвыпады, на стандарты, если они будут. Англия сыграет максимально прагматично, к чему нас Саутгейт уже приучил.



Что касается фолов, то их тоже здесь будет немного. За такой же коэффициент тотал менее 21.5 фола. Также интересный вариант — тотал менее 2.5 жёлтой карточки. Игра не будет грубой. Не будет сумасшедших скоростей, большого количества фолов, соответственно, у арбитра не появится поводов лезть в свой карман.



Относительно исхода я бы выбрал вариант с не самым большим коэффициентом, но достаточно верный — 1Х и тотал матча менее 3.5 мяча. Вот такие мои мысли на этот матч», — сказал Петросьян.