Англия — Дания. Прогноз: Саутгейт, Кейн и Стерлинг перепишут историю своей страны

7 июля состоится матч 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.73. Успех Дании оценён экспертами в 5.60. Ставки на ничью принимаются за 3.65.

Коэффициенты букмекеров на полуфинал Евро-2020 Англия — Дания 7 июля 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч Англия — Дания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81. Поставить на «обе забьют» можно за 2.28.

Анализ и прогноз матча плей-офф чемпионата Европы Англия — Дания (07.07.2021)

Чемпионат Европы выходит на финишную прямую. Борьбу за медали продолжают четыре коллектива. Все они съехались в Лондон, где в ближайшую неделю состоятся два полуфинала и финал. Сразу же после «классики Евро» в исполнении Италии и Испании, определится и второй финалист — 7 июля Англия сыграет с Данией. Стартовый свисток Данни Маккели раздастся в 22:00 мск.

Первым же козырем в рукаве британцев является фактор своего поля. Этот матч, как и четыре из пяти предыдущих для Англии на Евро, состоится в Лондоне. Невероятная поддержка местных болельщиков не может не сказываться на результате — в четырёх других случаях на «Уэмбли» подопечные Гарета Саутгейта одержали три победы и лишь раз сыграли нулевую ничью.



Нельзя не отметить и крайне уверенную игру Англии в обороне. Она уже обновила рекорд чемпионатов Европы, избежав пропущенных мячей в пяти стартовых матчах турнира. Безусловно, сказывается фактор своего поля, но принижать игру защитников и вратаря команды нельзя. Вся задняя линия действует практически безукоризненно.



За атаку до недавнего времени отвечал в основном Рахим Стерлинг, проваливший сезон в «Манчестер Сити», однако оформивший на Евро уже «3+1» по системе «гол+пас». В четвертьфинале к нему присоединился Гарри Кейн, которого нещадно критиковали на старте Евро-2020. Оформив дубль в ворота Георгия Бущана, он вырвался в топ бомбардиров чемпионата.

Более того — теперь Кейн является чуть ли не главным претендентом на звание лучшего голеадора турнира. По крайней мере, из числа тех футболистов, которые продолжают сражаться за медали. Всё же до лидирующего Криштиану Роналду не хватает всего двух забитых мячей.



Сказка сборной Дании продолжается. Начав Евро с двух поражений и потеряв своего капитана Кристиана Эриксена, скандинавы восстали из пепла и добыли три победы подряд. Важно и то, как играют датчане на протяжении всего турнира. Каждого соперника они полностью превосходят по созданным моментам и количеству опасных атак.



Подопечные Каспера Юльманна показывают классный футбол в атаке и неплохо обороняются, однако не стоит забывать, что и они большую часть своих матчей провели на домашнем стадионе. Теперь же им предстоит самый настоящий выезд к одному из главных фаворитов чемпионата Европы.

Ранее сборные Дании и Англии встречались друг с другом более 20 раз, однако особое внимание нужно обратить на Лигу наций в 2020 году. Домашнюю игру датчане завершили нулевой ничьей, а вот на выезде и вовсе сумели удивить — победа со счётом 1:0. Как видно, опыт противостояния более чем положительный.



Любопытно, что Гарет Саутгейт за всё время работы наставником английской команды проиграл всего две игры на «Уэмбли». Будущему сопернику по полуфиналу Евро, а также возможному сопернику по финалу Евро — в 2018 году сборная Испании одержала выездную победу со счётом 2:1.



Англичане ещё ни разу не играли в финалах чемпионатов Европы. Их максимумом были два полуфинала — 1968 и 1996 годов. Теперь же шансы на выход в финал и даже трофей крайне высоки. Не воспользоваться ими просто нельзя, следующая возможность может представиться нескоро.



Имея в своём составе такое количество звёзд, Саутгейт просто не имеет права провалить очередной крупный турнир. Возьмём чистую победу британцев с коэффициентом 1.73. Если хотите поднять выигрыш, рассмотрите П1 + тотал меньше 3.5 гола и П1 всухую.

Прогноз и ставки на матч Евро-2020 Англия — Дания 7 июля 2021 года

Общенациональная поддержка и любовь не оставляет англичанам никаких вариантов — только победа. И если в решающем матче может случиться что угодно, то в игре с Данией никто не рассматривает другого результата. Англичане набрали хороший ход и обязаны обыгрывать скандинавов.



Ставка: проход Англии за 1.73.