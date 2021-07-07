Англия — Дания: прогноз Владимира Стогниенко на полуфинальную встречу Евро-2020

Спортивный комментатор и шеф-редактор «Okko Спорт» Владимир Стогниенко сделал прогноз на матч 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания.



Ставка: ТБ 2 жёлтой карточки во 2-м тайме за 1.88.



«Вроде бы фаворит Англия. Она не пропускает, играет прагматично, в последнем матче забила четыре мяча — стали наконец-то реализовывать стандарты.



С другой стороны, Дания — очень интересная команда, одна из самых интересных на турнире, с прекрасным тренером. Каспер Юльманн — хороший тактик, умеет влиять на игру, делает прекрасные замены. На Данию смотреть интересно, поэтому Англия должна опасаться такого соперника.



По любым прогнозам Англия явный фаворит. Все ждут, что матч будет закрытым. С другой стороны, Дания умеет играть результативно, поэтому может получиться так, что забьют много. В таких условиях можно рассмотреть вариант с жёлтыми карточками.



Судит игру Данни Маккели — один из самых строгих арбитров этого Евро. Он показывает в среднем четыре карточки за игру. Если в первом тайме могут сыграть осторожно команды и может не торопиться судья, то во втором, когда сил станет поменьше, когда борьбы станет ещё больше, тотал больше двух карточек — вариант интересный.



В составе обеих команд есть быстрые атакующие футболисты, особенно это касается Англии. Есть не самые стремительные защитники, особенно это касается Дании. Есть жёсткие опорники. Есть всякие затяжки времени и тактические фолы. Конечно, игра может оказаться статичной, может улететь в овертайм, но я бы на эту тему поразмыслил — подумайте», — сказал Стогниенко.