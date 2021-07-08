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Эксперты назвали фаворита финального матча Евро-2020 Англия — Италия

Эксперты назвали фаворита финального матча Евро-2020 Англия — Италия
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Вчера определился второй участник финального матча Евро-2020. Им стала сборная Англии, в дополнительное время обыгравшая сборную Дании со счётом 2:1. Таким образом, в финале чемпионата Европы 11 июля сыграют команды Италии и Англии. Встреча пройдёт в Лондоне.

Букмекеры уже предложили коэффициенты на финальный матч. По оценке аналитиков, шансы команд равны. И на Италию, и на Англию можно сделать ставку с коэффициентом 2.80. На ничью в основное время предлагают коэффициент 3.20. За 1.90 можно поставить на победу одной из двух команд с учётом возможных овертайма и серии пенальти.

На пути к финалу итальянцы в плей-офф обыграли Австрию (2:1 д. в.), Бельгию (2:1) и Испанию (1:1, 4:2 — пен.). Англия победила Германию (2:0), Украину (4:0) и Данию (2:1 д. в.).

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