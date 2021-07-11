Италия — Англия: ставка Артура Петросьяна с коэффициентом 9.50 на финал Евро-2020

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч финала Евро-2020 Италия — Англия.



Ставка: ничья за 3.15, Италия совершит больше фолов за 2.03, Англия победит по пенальти за 9.50.

«Немного теории вероятности – 3 из 6 последних финалов чемпионата Европы завершались вничью в основное время. Также 3 из 4 последних финалов чемпионатов мира завершались вничью. Если мы совершим нехитрое математическое действие, то получится, что 6 из 10 последних финалов крупных турниров не выявляли победителя в основное время. Если мы посмотрим на коэффициенты букмекеров, то коэффициент на ничью выше 3.00. Если мы к этому добавим то, в каком аккуратном стиле в плей-офф играют обе команды, то это добавляет вероятности ничьей. Первый мой вариант – ничья в основное время. Мне кажется, что этот коэффициент будет падать.



Также хочется обратить внимание на статистку. Например, фолы. Мне кажется, что по фолам Италия должна брать верх, независимо от того, как будет идти игра. Итальянцы без мяча действуют более активно и агрессивно, чаще фолят, дабы не давать сопернику разбежаться. Англичане отходят назад большими силами, и за счёт грамотного расположения лишают соперника возможности продвижения вперёд. Я поставлю на то, что у Италии фолов будет больше.

Надо сказать, что Италия потихоньку сдувается по ходу турнира. Возможно, физически команда подсаживается, а может, просто соперники становятся серьёзнее. Мне кажется, что Испания больше заслуживала выход в финал, но, несмотря на большое территориальное преимущество, в основное и дополнительное время победить не смогла, хотя была близка. В серии пенальти вы все видели, что произошло. Мне кажется, что англичане должны быть более активными.



Если брать Италию, то там самые слабые места – это края обороны. Что Стерлинг, что Сака будут максимально пытаться этими пространствами пользоваться. Если Манчини решит сыграть в три центральных защитника, то это может сократить возможности англичан, но не факт, что он это сделает.



Скорее всего, будет ничья в основное время, а Англия небольшой фаворит, поэтому рискну поставить на то, что Англия выиграет в серии пенальти. Нет психологического давления на англичан, что касается серии пенальти – две серии при Саутгейте англичане выиграли. Думаю, что Англия в этом компоненте не уступает итальянцам».