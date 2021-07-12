Италия — Англия: результат финала Евро-2020, кто победил, какой счёт, авторы голов

Сборная Италии обыграла Англию в финале чемпионата Европы — 2020. Матч проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.
Счёт на 3-й минуте открыла сборная Англии. Своим первым голом за «трёх львов» отметился фланговый защитник Люк Шоу. Сборная Италии сравняла счёт в середине второго тайма. Отличился Леонардо Бонуччи, который оказался самым расторопным после подачи с углового.
В дополнительное время голов забито не было. Таким образом, чемпион Европы определился в серии послематчевых пенальти. Решающий пенальти в составе англичан не забил Букайо Сака.
Ставки на ничью в основное время принимались с коэффициентом 3.08: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3080 рублей. Успех Англии оценивался в 2.75, успех Италии — в 3.30
На тотал меньше 2.5 гола давали 1.60, на гол в каждом тайме — 2.00, на «обе забьют» — 2.20. Гол в первые 15 минут шёл за 3.70, а серия пенальти — за 6.00. Итоговый успех Италии был оценён в 2.05, а точный счёт 1:1 — в 9.00.
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