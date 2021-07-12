«Фонбет» спрогнозировал следующего тренера сборной России

Аналитики букмекерской компании «Фонбет» оценили шансы тренеров стать следующим наставником сборной России по футболу после ухода Станислава Черчесова. «Фонбет» — официальный спонсор национальной команды.



В четверг Российский футбольный союз объявил об отставке с поста главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Он проработал в этой должности пять лет и вывел команду в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года. Но после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы – 2020, где команда не смогла выйти из группы, было принято решение об уходе специалиста.



Следующий матч сборной России состоится совсем скоро: 1 сентября в отборочном турнире ЧМ-2022 с командой Хорватии. РФС ведёт поиски нового тренера.



По мнению «Фонбет», наибольшие шансы стать новым главным тренером сборной России у бывшего тренера «Челси», «Тоттенхэма» и «Зенита» Андре Виллаш-Боаша – 20%. В 15% оцениваются шансы бывшего главного тренера «Спартака», немца Доменико Тедеско, в 10% – наставников «Ростова» Валерия Карпина и сборной Швейцарии Владимира Петковича.



Вот как «Фонбет» оценивает шансы других специалистов занять пост главного тренера сборной России: Юрий Сёмин, Игорь Черевченко – 5%, Йоахим Лёв – 3%, Златко Далич, Антонио Конте, Сергей Семак, Леонид Слуцкий – 2%, Дик Адвокат – 1%.



Также принимают ставки на то, что главным тренером сборной России окажется кто-то другой. Вероятность такого развития событий оцениваются в 23%.



«Фонбет» является официальным спонсором сборной России по футболу с 2017 года.