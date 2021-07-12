Эксперты назвали фаворита РПЛ в сезоне-2021/2022
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Евро-2020 завершился, пора возвращаться к делам клубным. Меньше чем через две недели стартует новый сезон РПЛ. Букмекеры принимают ставки на то, кто станет лучшим в сезоне-2021/2022.
По оценкам аналитиков, явный фаворит предстоящего сезона — «Зенит». Поставить на команду Сергея Семака можно с коэффициентом 1.40. Из остальных команд букмекеры выделяют «Спартак», на красно-белых можно поставить за 10.00.
Дальше идут «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА, на любой из этих клубов можно сделать ставку с коэффициентом 15.00. Шансы московского «Динамо» оценивают коэффициентом 25.00, на «Рубин» можно поставить за 50.00, а на «Сочи» — за 100.00.
Новый сезон РПЛ стартует 23 июля матчем «Ростова» и «Динамо», остальные матчи тура пройдут 24 июля.
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