Аналитики назвали шансы «Сочи» пройти «Кешлю» в Лиге конференций

Совсем немного времени остаётся до старта «Сочи» в еврокубках. 22 июля команда Владимира Федотова дебютирует в новом еврокубковом турнире — Лиге конференций. Соперником сочинцев по второму квалификационному раунду стал азербайджанский клуб «Кешля».
Поставить на то, что по итогам двух матчей «Сочи» пройдёт дальше, можно с коэффициентом 1.17, это примерно 82% вероятности. Шансы азербайджанцев аналитики оценили коэффициентом 5.00 (18%).
Первый матч пройдёт в Сочи. Поставить на победу российской команды в нём можно за 1.40. Шансы «Кешли» оценивают коэффициентом 8.30, а на ничью можно сделать ставку за 4.60. Ответная встреча команд в Азербайджане запланирована на 29 июля.
«Сочи» получил право сыграть в Лиге конференций, заняв пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021.
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