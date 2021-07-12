Аналитики назвали шансы «Сочи» пройти «Кешлю» в Лиге конференций

Совсем немного времени остаётся до старта «Сочи» в еврокубках. 22 июля команда Владимира Федотова дебютирует в новом еврокубковом турнире — Лиге конференций. Соперником сочинцев по второму квалификационному раунду стал азербайджанский клуб «Кешля».



Поставить на то, что по итогам двух матчей «Сочи» пройдёт дальше, можно с коэффициентом 1.17, это примерно 82% вероятности. Шансы азербайджанцев аналитики оценили коэффициентом 5.00 (18%).



Первый матч пройдёт в Сочи. Поставить на победу российской команды в нём можно за 1.40. Шансы «Кешли» оценивают коэффициентом 8.30, а на ничью можно сделать ставку за 4.60. Ответная встреча команд в Азербайджане запланирована на 29 июля.



«Сочи» получил право сыграть в Лиге конференций, заняв пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021.