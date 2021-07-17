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«Краснодар-2» — «Алания»: прогноз Алексея Смирнова на матч ФНЛ

«Краснодар-2» — «Алания»: прогноз Алексея Смирнова на матч ФНЛ
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Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 2-го тура ФНЛ сезона-2021/2022 «Краснодар-2» — «Алания».

Ставка: «Краснодар» не проиграет за 2.00.

«В минувшем сезоне «Алания» дважды обыграла «Краснодар-2», но на этот раз я жду другого развития событий при встрече этих соперников.

По первому туру можно сказать, что владикавказцы традиционно действуют агрессивно в атаке, но имеют проблемы с мотивацией. Из-за этого их чуть не обыграл «КАМАЗ», но за счёт автогола красно-жёлтые заработали очки – 1:1. Возможна ли подобная расслабленность при выезде в Краснодар? Я думаю, да.

Хозяева не всегда радуют положительными результатами, но за их игрой приятно смотреть. «Быки» провели неплохую предсезонку, а затем начали с боевой нулевой ничьей при встрече со «Спартаком-2». Следующий тур чёрно-зелёные проведут на своём поле, где в прошлом сезоне в 21 матче они проиграли лишь шесть раз. Полагаю, Александр Сторожук и его подопечные под влиянием поддержки домашнего стадиона и желания взять реванш смогут избежать поражения».

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