«Краснодар-2» — «Алания»: прогноз Алексея Смирнова на матч ФНЛ

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 2-го тура ФНЛ сезона-2021/2022 «Краснодар-2» — «Алания».



Ставка: «Краснодар» не проиграет за 2.00.

«В минувшем сезоне «Алания» дважды обыграла «Краснодар-2», но на этот раз я жду другого развития событий при встрече этих соперников.



По первому туру можно сказать, что владикавказцы традиционно действуют агрессивно в атаке, но имеют проблемы с мотивацией. Из-за этого их чуть не обыграл «КАМАЗ», но за счёт автогола красно-жёлтые заработали очки – 1:1. Возможна ли подобная расслабленность при выезде в Краснодар? Я думаю, да.



Хозяева не всегда радуют положительными результатами, но за их игрой приятно смотреть. «Быки» провели неплохую предсезонку, а затем начали с боевой нулевой ничьей при встрече со «Спартаком-2». Следующий тур чёрно-зелёные проведут на своём поле, где в прошлом сезоне в 21 матче они проиграли лишь шесть раз. Полагаю, Александр Сторожук и его подопечные под влиянием поддержки домашнего стадиона и желания взять реванш смогут избежать поражения».