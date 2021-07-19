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Эксперты назвали шансы «Локомотива» выиграть Лигу Европы

Эксперты назвали шансы «Локомотива» выиграть Лигу Европы
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В этом сезоне «Локомотив» сыграет в Лиге Европы. Команда Марко Николича избежала квалификационных раундов, которые, кстати, уже начались, она начнёт выступления с группового раунда. Букмекеры принимают ставки на победу москвичей в турнире.

Поставить на то, что «Локомотив» всех обыграет и станет победителем Лиги Европы, можно с коэффициентом 150.00. Это меньше 1% вероятности. На выход команды Николича в финал турнира предлагают коэффициент 75.00, а на полуфинал — 30.00.

Куда более реалистичной выглядит ставка на то, что «Локомотив» сможет выйти из группы в плей-офф турнира. Сейчас букмекеры оценивают вероятность такого развития событий коэффициентом 1.65, это примерно 60% вероятности. Соперники москвичей по групповому этапу станут известны после завершения отборочных раундов.

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