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Виктория Кузьмова – Варвара Грачева: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Польше

Виктория Кузьмова – Варвара Грачева: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Польше
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Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Польше Виктория Кузьмова – Варвара Грачева.

Ставка: победа Грачевой с форой (-3.5) за 1.67.

«На турнире в Польше 20-летней россиянке Варваре Грачевой предстоит встреча с теннисисткой из Словакии Викторией Кузьмовой. Грачева 7-я сеянная на турнире, на данный момент она 89-я ракетка мира, а вот Кузьмова в рейтинге WTA находится за пределами Топ-150, занимая 156-ю позицию.

У Кузьмовой в два раза больше поражений, чем побед в этом сезоне — либо она проигрывает на турнирах в первом круге, либо во втором. Ей 23 года, Грачева чуть помладше — ей 20. Она показывает более стабильные результаты. Раньше они не встречались между собой.

На земле хорошо играет Грачева. Она хорошо умеет использовать корт, может «двигать соперницу», хорошо держать мяч, ну и разница в рейтинге у них очень большая. Поэтому я не вижу никаких сложностей для Грачевой в предстоящем матче, хотя, в любом случае, на матч необходим должный настрой. Любой игрок может показать свой лучший теннис против соперника, который стоит в рейтинге выше. Но, Грачева настоящий боец, поэтому у меня нет никаких сомнений в ее победе. Ставим на победу Грачевой с форой (-3,5)», — сказала Петрова.

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