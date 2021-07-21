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«Кайрат» — «Црвена Звезда»: прогноз Предрага Сикимича на матч отбора Лиги чемпионов

«Кайрат» — «Црвена Звезда»: прогноз Предрага Сикимича на матч отбора Лиги чемпионов
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Известный форвард, игравший в Казахстане за «Атырау», в России за «Амкар» и «Урал», а в Сербии за «Црвену Звезду», Предраг Сикимич дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов УЕФА «Кайрат» — «Црвена Звезда».

Ставка: ничья за 3.15.

«Мой прогноз на первый матч «Кайрата» с «Црвеной Звездой» — ничья. Насколько я знаю, на игре будет 5 тысяч зрителей. У кайратовцев очень сильная атака, а оборона не столь хороша, но будет тяжело. Здесь вижу ничью, а в Белграде через 7 дней «Црвена Звезда» выиграет с разницей в пару мячей. Так что она попадет в третий раунд квалификации Лиги чемпионов УЕФА, потому что потом ей играть с «Алашкертом» или «Шерифом».

То, что «Звезда» проиграла «Кайрату» шесть лет назад, – ничего не значит. Через три недели после этого я подписал контракт с «Црвеной Звездой», и только два игрока остались в основном составе из тех, кто противостоял кайратовцам.

«Црвена Звезда» полтора года была на первом месте в Сербии.
24 победы подряд одержала в национальном чемпионате. А сейчас вообще полностью другой состав, так что это ничего не значит.

В том, что первая игра пройдет в Алматы – преимущество «Црвены Звезды». В Белграде на трибунах зрителей не будет – только молодые пацаны до 15 лет, насколько я знаю. В первом туре чемпионата Сербии «Звезда» не обыграла «Войводину», но там ее контроль мяча составлял 85%. Много моментов было, просто так получилось. Так что это тоже ничего не значит. Уверен, качество на стороне «Црвены Звезды», — сказал Сикимич.

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