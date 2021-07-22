«Сочи» — «Кешля»: прогноз Фёдора Маслова на игру отбора Лиги конференций

Известный блогер Фёдор Маслов дал прогноз на матч Лиги конференций «Сочи» — «Кешля».



Ставка: победа «Сочи» с форой (-2.5) за 2.13.



«Сегодня мы поговорим о матче «Сочи»… и я даже забыл название этой азербайджанской команды и знаю только то, что эта команда попала в еврокубки благодаря кубку Азербайджана, а в чемпионате они боролись за выживание. Так что, можно сказать, «Сочи» в первом туре повезло с жеребьёвкой, конечно, сочинцы, которые дебютируют в еврокубках, должны проходить дальше, тем более что первый матч играют дома.

На проход «Сочи», на победу «Сочи» коэффициент совсем небольшой, и я в этом даже не сомневаюсь, плюс мы «Сочи» уже видели в этом сезоне, если даже не брать во внимание, насколько круто сочинцы отыграли финал прошлого чемпионата, когда из пятнадцати возможных очков взяли тринадцать, и это реально мощно. Кто вдруг забыл, то «Сочи» закончил прошлый чемпионат в пятёрке. Ну это ладно, было прошлой весной, и какие-то игроки из команды ушли, кто-то пришёл, но вот совсем недавно Кубок Матч Премьер был, и там сочинцы проиграли «Спартаку» 0:4, но потом очень неплохо смотрелись с «Химками» и с «Рубином», и обе эти игры выиграли.



Конечно же, ни одного матча соперников «Сочи» я не видел, и какие-то спарринги они там играли, но и неважно, как они там их сыграли, поэтому «Сочи» должен здесь выигрывать и проходить дальше. Чтобы было поинтереснее, чтобы не играть на совсем супермаленьких коэффициентах, я предлагаю взять победу «Сочи» с форой -2.5. С форой -3 это слишком опасно и много. А вот -2.5 гола, почему бы и нет, там коэффициент чуть меньше тройки. Хороший коэффициент, и можно будет следить за матчем и болеть за большое количество голов.

Ну а второй прогноз, который я хотел бы предложить, — это «сухая» победа «Сочи». Если вдруг не пойдёт и не будет 5-7 мячей, то с какими-нибудь 1:0, 2:0 «Сочи» должен выигрывать, почему-то мне кажется, что азербайджанский клуб, по-прежнему не могу вспомнить его название, простите меня, хотя перед этим прогнозом я почитал, готовился, но название вылетело у меня из головы, но мне кажется, что азербайджанцы будут на порядок слабее. Ну потому, что в чемпионате Азербайджана они боролись за выживание, и там буквально несколько очков их отделило от зоны вылета.

Подводя итог: победа «Сочи» с форой -2.5 и «сухая» победа «Сочи», — сказал Маслов.