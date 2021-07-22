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«Рига» — «Шкендия»: прогноз Алексея Смирнова на игру Лиги конференций

«Рига» — «Шкендия»: прогноз Алексея Смирнова на игру Лиги конференций
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Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2020/2021 «Рига» — «Шкендия».

Ставка: ТБ 2 за 1.64.

«Рига» не справилась с «Мальмё» в квалификации Лиги чемпионов, отправившись далее в Лигу конференций. Стоит отметить, что хозяева любят и умеют забивать много, о чём можно судить по статистике пропущенных и забитых мячей в чемпионате Латвии (37:17 в 17 матчах). Уровень шведов не позволил коллективу Андриса Рихертса в полной мере проявить себя. Теперь же в Латвию едет далеко не самый сильный противник.

«Шкендия» также предпочитает действовать уверенно в своём чемпионате. В 33 турах на её счету 69 забитых и 26 пропущенных голов. Правда, в еврокубках пока что проявилась лишь некачественная оборона этой команды. Македонцы оказали достойное сопротивление словенской «Муре», но всё равно уступили ей дважды с общим счётом 6:0.

Данная пара команд привлекает своей нацеленностью на красивый футбол, который нравится зрителю. По этой причине мне видится целесообразным предложить ставку на ТБ(2) голов. Думаю, что в этом поединке «Рига» и «Шкендия» приложат гораздо больше усилий для успеха, чем в минувших еврокубковых встречах», — сказал Смирнов.

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