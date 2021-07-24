«Локомотив» — «Арсенал»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 1-го тура чемпионата России

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Арсенал».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.66.

«Несмотря на жесточайшее поражение «Локомотива» в Суперкубке, я всё-таки считаю, что «Локомотив» — безоговорочный фаворит. Я хоть «Арсенал» и не видел в этом сезоне, но знаю, что там есть проблемы. Москвичи могут и крупно выиграть, но «Локо» сегодня — команда очень сложная для прогнозов: у неё всё есть, но ничего нет. Безобразная игра в обороне, психологическое состояние совсем плохое. Думаю, выиграть-то — выиграют, но рисковать и ставить на это крупно — не стоит.



У «Локо» абсолютно квалифицированные игроки, состав сохранился, но вот эта растерянность, которая случилась, говорит о том, что там не очень большой порядок. И у меня большие сомнения, что «Локо» сможет бороться за первое место и выступить также успешно, как в прошлом сезоне.



Мне показалось, что «Локомотив» более нацелен на атакующие действия, а потом вдруг раз — и сломалось, даже ещё при счёте 0:0. И мне кажется, есть проблема не в игроках, а в поиске, тренеры предъявляют альтернативу, а игроки пока не справляются. А как будет дальше, покажет время».