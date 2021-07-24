«Химки» — «Зенит»: где покажут, во сколько начало матча РПЛ 24 июля

24 июля состоится матч первого тура чемпионата России «Химки» — «Зенит». Начало игры — в 17:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41. Успех химчан оценён экспертами в 9.60. А ставки на ничью принимаются за 6.00.

Букмекеры уверены, что матч первого тура РПЛ «Химки» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.81. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Гол Артёма Дзюбы идёт за 1.80, пенальти — за 2.50.