Олимпиада-2020 в Токио: беспроигрышная ставка 1000 рублей к старту игр
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Сегодня в Токио на Национальном стадионе состоится церемония открытия летней Олимпиады — 2020. Начало действия — в 14.00 по московскому времени. Прямую трансляцию открытия Олимпийских игр можно будет посмотреть на Первом канале. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к Олимпиаде-2020.
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