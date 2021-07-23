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Олимпиада-2020 в Токио: беспроигрышная ставка 1000 рублей к старту игр

Олимпиада-2020 в Токио: беспроигрышная ставка 1000 рублей к старту игр
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Сегодня в Токио на Национальном стадионе состоится церемония открытия летней Олимпиады — 2020. Начало действия — в 14.00 по московскому времени. Прямую трансляцию открытия Олимпийских игр можно будет посмотреть на Первом канале. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к Олимпиаде-2020.

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1. Зарегистрируйся с промокодом NEW.

2. Пройди полную идентификацию.

3. Получи беспроигрышное пари 1000 рублей к старту Олимпиады в Токио.

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