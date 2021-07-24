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«Рубин» — «Спартак»: ставка Александра Мостового с коэффициентом 4.45 на матч РПЛ

«Рубин» — «Спартак»: ставка Александра Мостового с коэффициентом 4.45 на матч РПЛ
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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Премьер-Лиги «Рубин» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» и обе забьют за 4.45.

«Рубин» неплохо провёл минувший сезон, где оказался в итоге на четвёртой позиции. Команда за 30 туров добыла 16 побед и пять игр завершила миром.

«Спартак» опередил сегодняшнего противника на четыре очка. В активе красно-белых 17 успешных матчей и шесть встреч завершились миром.

Дать бой «Зениту» столичный коллектив не сумел, но место в Лиге чемпионов добыл. Неплохо сыграл московский клуб в линии атаки, где показал второй результат в Премьер-Лиге.

Я считаю, что «Спартак» продолжит серию успешных матчей. Конечно, в чемпионате будет другой настрой у обеих команд, но всё-таки я отдаю свое предпочтение московскому клубу, который меня впечатлил именно командной игрой.

Моя ставка – победа «Спартака» + «обе забьют». Свой гол казанцы сообразят».

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