«Локомотив» — «Арсенал»: прогноз Максима Калиниченко на матч РПЛ в Москве

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Арсенал».



Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1) за 2.17.

«В первом туре РПЛ сойдутся «Локомотив» и «Арсенал». Железнодорожники, которые, мягко говоря, не очень хорошо сыграли в Суперкубке, принимают дома тульский клуб, который в очередной раз перестраивается. «Арсенал» недавно вновь потерял своих арендованных игроков. Интересно посмотреть, в каком состоянии сейчас находится команда Парфёнова.



У «Локомотива», конечно, состав более мастеровитый, более сыгранный. Но сейчас наступает только начало сезона — время, когда такие команды, как «Арсенал», могут где-то и набрать дополнительные очки. Ведь чем ты лучше начнёшь чемпионат, тем проще тебе его будет заканчивать потом. Прошлый сезон доказал это правило, когда туляки еле сохранили прописку в РПЛ.



А вот у железнодорожников прошлый сезон сложился не так плохо. Они снова доказали, что являются одним из сильнейших клубов России. Команда Николича финишировала третьей, всего на очко отстав от «Спартака».



Возможно, эта игра будет вязкой. Не думаю, что обе команды сыграют в открытый футбол. На мой взгляд, сегодня «Локомотив» сильнее. Предложу поставить на его выигрыш с форой (-1)».