«Локомотив» — «Арсенал»: прогноз Константина Генича на матч 1-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» Москва — «Арсенал» Тула в 1-м туре РПЛ.



Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.70.

«Параллельно с матчем в Казани пройдёт встреча в Черкизове, где «Локомотив» сыграет против тульского «Арсенала». У Тулы произошли достаточно большие изменения в межсезонье. Команда с трудом сохранила место в РПЛ. Но сейчас была полноценная предсезонка для Дмитрия Парфенова, хоть и коротенькая. Сейчас мы вправе ждать от «Арсенала» более стабильной игры. Пришли Аяз Гулиев, Иван Новосельцев, Зурико Давиташвили, Игорь Смольников.



«Локомотив» мы видели в матче за Суперкубок. Очень разрозненный футбол он показал. Николич ждёт новых приобретений, новых футболистов на вакантные позиции. В опорную зону нужен игрок, нужен футболист на правый фланг обороны в связи с уходом Игнатьева. «Локомотив», конечно, фаворит, он играет дома. Но без болельщиков.



Мне кажется, это должен быть тяжёлый матч для «Локомотива» в первую очередь. После 0:3 в Суперкубке трудно отходить, трудно переключаться на чемпионат. При Николиче в прошлом сезоне победили в Туле 3:0, забив все мячи в концовке. Дома была вымученная победа — 1:0. И эта игра вряд ли должна порадовать суперрезультативностью. Органично здесь выглядит ставка на низ — «тотал меньше 2.5 мяча». Парфенов точно не будет играть с «Локомотивом» наперегонки».