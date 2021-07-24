«Рубин» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ 24 июля

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Рубин» — «Спартак» Москва в 1-м туре РПЛ.

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 3.38.

«Спартак» очень уверенно провёл предсезонный турнир, показал яркую игру в атаке. По этим играм можно сказать, что «Спартак» движется в правильном направлении. Такой футбол хотелось бы видеть и дальше. Но пока не знаю, стоит ли говорить о том, что это уже успех Витории. Но ясно одно: Тедеско оставил хорошее наследие.



«Спартак» и «Рубин» встречались 10 дней назад, и красно-белые выиграли очень уверенно. «Рубин» вообще полностью разочаровал. Не знаю, с чем связана такая игра. Может быть, команда под очень серьёзными нагрузками. Возможно, Слуцкий пытался что-то наиграть, посмотреть. Это только его штабу известно.



Не думаю, что ситуация принципиально поменяется за неделю. Форма «Спартака» никуда не ушла. Он готов бежать, прессинговать. «Рубину», скорее всего, не помогут и родные стены, тем более что болельщиков наверняка не будет. Я жду победы «Спартака» в этой встрече, даже возьму с форой (-1). В прошлом сезоне выиграли 2:0. И сейчас преимущество будет существенным».