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«Урал» — «Краснодар»: ставка Александра Мостового с коэффициентом 3.78 на матч РПЛ

«Урал» — «Краснодар»: ставка Александра Мостового с коэффициентом 3.78 на матч РПЛ
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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Премьер-Лиги «Урал» — «Краснодар».

Ставка: ничья за 3.78, обе забьют за 1.90.

«От «Урала» в прошлом сезоне ждали большего. Команда подавала надежды в начале сезона, но потеря концентрации привела в нижнюю часть турнирной таблицы.

За 30 туров Екатеринбург добыл всего семь побед и 34 очка, опередив «Уфу» на девять очков.

«Краснодар» выиграл 12 раз, что в итоге принесло 41 очко и 10-е место в турнирной таблице. Кубанцы не оправдали надежды болельщиков и остались без еврокубков.

Встречаются две команды, которых мы почти не видели в контрольных матчах, при этом результаты этих встреч не радуют. По составу «Краснодар» должен выигрывать, но это первый тур, который может внести свои коррективы.

Рискну и сделаю ставку на результативную ничью».

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