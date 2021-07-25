«Урал» — «Краснодар»: ставка Александра Мостового с коэффициентом 3.78 на матч РПЛ

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Премьер-Лиги «Урал» — «Краснодар».



Ставка: ничья за 3.78, обе забьют за 1.90.

«От «Урала» в прошлом сезоне ждали большего. Команда подавала надежды в начале сезона, но потеря концентрации привела в нижнюю часть турнирной таблицы.



За 30 туров Екатеринбург добыл всего семь побед и 34 очка, опередив «Уфу» на девять очков.



«Краснодар» выиграл 12 раз, что в итоге принесло 41 очко и 10-е место в турнирной таблице. Кубанцы не оправдали надежды болельщиков и остались без еврокубков.



Встречаются две команды, которых мы почти не видели в контрольных матчах, при этом результаты этих встреч не радуют. По составу «Краснодар» должен выигрывать, но это первый тур, который может внести свои коррективы.



Рискну и сделаю ставку на результативную ничью».