«Рубин» — «Спартак»: беспроигрышная ставка 2000 рублей на первый тур РПЛ
Поделиться
Сегодня, 24 июля, в Казани состоится матч первого тура РПЛ «Рубин» — «Спартак». Начало игры — в 20:00 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 2000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков на любой матч 1-го тура РПЛ!
Забери свой бонус в три простых шага:
1. Зарегистрируйся с промокодом TOP.
2. Пройди полную идентификацию.
3. Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей на любой матч 1-го тура РПЛ.
Комментарии
- 24 июля 2021
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:37
-
13:15
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
08:45
-
08:00
-
07:24
- 23 июля 2021
-
22:06
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
07:22
- 22 июля 2021
-
22:30
-
21:42
-
21:42
-
19:00
Партнерский контент