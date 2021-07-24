Бразилия — Кот-д’Ивуар: прогноз Владислава Турова на матч Олимпиады в Токио

Профессиональный гандикапер Владислав Туров дал прогноз на матч 2-го тура Олимпийского турнира Бразилия — Кот-д’Ивуар.

Ставка: обе забьют за 1.96.

«Олимпийская сборная Бразилии больше склонна к результативной игре, чем основная сборная страны. На Олимпиаду бразильцы привезли игроков, которые не дотягивают до основной сборной. При этом просматривается перекос уровня игроков атаки и обороны. Атакующих игроков у Бразилии наберётся на несколько полноценных составов. Вот с игроками обороны не всё так гладко. Уже в первом туре Ришарлисон забил не самой слабой сборной Германии, причем все три мяча — в первом тайме. При этом оборона была далека от надёжности — так, первый мяч на совести вратаря, а второй забит с навеса. Несыгранность оборонительной линии проглядывается не только в олимпийской сборной Бразилии, но и у остальных стран.



Кот-д’Ивуар привёз достаточно сильный по именам состав. Прежде всего есть известные игроки из «Манчестер Юнайтед» (Байи и Диалло), Кессье из «Милана» и Куаме из «Фиорентины». В первом туре ивуарийцы не без проблем, но обыграли Саудовскую Аравию, при этом пропустили (2:1). Как и большинство африканских сборных, Кот-д’Ивуар силён в игре на втором этаже, поэтому опасность в штрафной бразильцев вполне может возникать после стандартов и навесов.



Бразилия — фаворит матча и обязана уверенно выигрывать свою группу. Однако оборона — не самое сильное звено олимпийской сборной, она может пропустить от любого соперника. Благо атака способна вскрывать любую оборону на Олимпиаде, поэтому даже с известными Байи и Диалло ивуарийцы пропустят. С учётом посредственной и несыгранной обороны Бразилии Кессье и компания также способны минимум раз огорчить не самого сильного вратаря Адербар дос Сантоса».