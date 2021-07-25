ЦСКА — «Уфа»: где покажут, во сколько начало матча, по какому телеканалу смотреть

25 июля состоится матч первого тура чемпионата России ЦСКА — «Уфа». Начало игры — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех уфимцев оценён экспертами в 6.40. А ставки на ничью принимаются за 4.25.



Букмекеры уверены, что матч первого тура РПЛ ЦСКА — «Уфа» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.03, на пенальти — за 2.60, на удаление — за 4.00.