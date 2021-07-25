ЦСКА — «Уфа»: прогноз Дмитрия Симонова на матч чемпионата России по футболу

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 1-го тура РПЛ сезона-2021/2022 ЦСКА — «Уфа».
Ставка: победа «Уфы» с форой (+1) за 1.79, ИТМ 2 гола ЦСКА за 1.55.
«Алексей Березуцкий как тренер для меня — абсолютная загадка. Состав у него стал слабее, чем был у Олича и Гончаренко. Влашич сидит на чемоданах, а он редкий для армейцев игрок, который делает разницу. В Заболотного я глобально не верю, Мухин ещё молод, чтобы внести существенный перекос в качество игры. В общем, вряд ли ЦСКА стал лучше по сравнению с прошлым сезоном.
В шести последних матчах с «Уфой» у ЦСКА лишь две победы и лишь одна игра, где забито более одного мяча. Сейчас просто нет поводов для изменения ситуации к лучшему. Армейцы вряд ли забьют уфимцам много. Думаю, вряд ли хозяева способны победить крупнее, чем один мяч. Не исключаю и потерю очков. Неплохая возможность сыграть победу гостей с плюсовой форой за достойный кэф.
Эта ставка не проиграла бы в шести последних матчах этих соперников! Ещё больше мне нравится возможность поставить на низовой тотал голов ЦСКА — не верю, что армейцы способны забить больше двух».
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