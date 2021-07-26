«Нижний Новгород» — «Сочи»: результат матча РПЛ, как сыграли, какой счёт, кто победил

«Нижний Новгород» обыграл «Сочи». Встреча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходила на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Этот матч стал дебютом нижегородцев в РПЛ за всю историю существования клуба.



На протяжении всего матча «Сочи» играл первым номером, но дивидендов команде Владимира Федотова это не принесло. «Нижний Новгород» воспользовался одним из своих редких шансов – на 68-й минуте гол забил Игорь Горбунов.

Ставки на победу «Нижнего Новгорода» принимались с коэффициентом 4.80: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4800 рублей. Ничья оценивалась в 3.15, победа «Сочи» — в 2.15.

Тотал меньше 2.5 гола шёл за 1.51, тотал меньше 1.5 гола — за 2.68, «обе забьют — нет» — за 1.75. На точный счёт 1:0 давали 9.40.