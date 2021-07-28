Йозеф Ковалик — Иржи Веселы: прогноз Ярослава Перканюка на матч турнира в Китцбюэле

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч 1/8 финала турнира в Китцбюэле Йозеф Ковалик — Иржи Веселы.



Ставка: ТБ 21 за 1.59.



«Ковалик был в топ-100 и попробовал свои силы в ATP-туре. Правда, из этого ничего не вышло, и он вернулся на челленджеры. Главная проблема представителя Словакии заключается в его зависимости от грунтовых покрытий, где он проводит все игровое время. Йозеф конкурентоспособен и на быстрых кортах, но игнорирует большинство турниров. Это одна из главным причин, почему теннисист по сегодняшний день топчется на одном месте.



Ковалик хоть и предпочитает играть на грунте, но он действует в агрессивной манере, с частыми выходами к сетке. У Йозефа широкий замах, словак вкладывается в каждый удар и за матч настреливает много виннерсов. Если что-то идет не так, Ковалик способен по ходу встречи перестроиться на игру от обороны. Теннисист обладает мощной подачей, но он подает плоско и в тело, из-за этого соперникам удается принимать большинство мячей.



Веселы даже и близко не реализовал свой потенциал. Представитель Чехии силен во всех игровых аспектах, но он испытывает серьезные проблемы с концентрацией. Иржи не способен на турнире провести несколько матчей на одном уровне, более того, он даже во время встречи часто действует с перепадами. Если в ближайшее время Веселы не наладит результаты, он вовсе рискует оказаться за пределами топ-100. Впрочем, чеху только 28 лет, у него еще есть время наверстать упущенное.



Встречаются теннисисты, которые могут на ровном месте создать себе проблемы или вовсе выйти на корт без настроя на борьбу. Если говорить о шансах, то Веселы смотрится предпочтительней, но не настолько, чтобы ставить на его победу в матче. Склоняюсь к тому, что встреча затянется. Будет либо две упорные партии, либо вовсе три сета», — сказал Перканюк.