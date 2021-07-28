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«Янг Бойз» – «Слован»: прогноз Ровшана Аскерова на игру квалификации Лиги чемпионов

«Янг Бойз» – «Слован»: прогноз Ровшана Аскерова на игру квалификации Лиги чемпионов
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Игрок телевизионного интеллектуального клуба Ровшан Аскеров дал прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Янг Бойз» – «Слован».

Ставка: победа «Янг Бойз» за 1.36.

«Неделю назад команды разошлись миром в Братиславе. Защита оказалась лучше нападения — 0:0. Тем временем в стартовавшем чемпионате Швейцарии жёлто-чёрные переиграли «Люцерн» со счётом 4:3. Игра получилась бодрой: вели 1:0, уступали 1:3, а в итоге вырвали победу на третьей добавленной минуте. Похоже, в домашней обстановке у команды Дэвида Вагнера есть прекрасные шансы пройти дальше. «Слован» — не тот соперник, который может помешать швейцарскому чемпиону. В принципе, соперники неравны, «Слован» вряд ли забьёт, а «Янг Бойз» наверняка пройдёт дальше», — сказал Аскеров.

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