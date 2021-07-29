Александр Зверев — Жереми Шарди: прогноз Ильи Родина на четвертьфинал Олимпиады в Токио

Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на матч мужской сетки 1/4 финала турнира на Олимпиаде в Токио Александр Зверев — Жереми Шарди.
Ставка: индивидуальный тотал Шарди больше 7.5 эйса за 2.04.
«Средние 10 подач навылет Саши Зверева против 15 подач у Жереми. Правда, стоит отдать должное, что Шарди сыграл на два сета больше. Букмекеры же явное преимущество отдают Саше Звереву.
В принципе, понятно, откуда такое рвение. Во всех личках Зверев играл лучше, чем Шарди на эйсах. Однако факт остается фактом, в большинстве личных встреч Жереми набирал от 8 и больше подач навылет.
Теперь встает вопрос: что сыграть в этом матче? Индивидуальный тотал на Шарди больше 7,5 подачи навылет, довольно отличный выбор или общий тотал?
Я предлагаю заиграть больший коэффициент. Эйсы. Индивидуальный тотал Шарди больше 7,5 за 2,04», — сказал Родин.
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