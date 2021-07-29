«Шахтер» — «Стяуа»: прогноз Николы Василевича на матч Лиги конференций

Бывший защитник «Шахтера» из Караганды Никола Василевич дал прогноз на матч квалификации Лиги конференций УЕФА «Шахтер» — «Стяуа».



Ставка: победа «Шахтера» за 5.60.



«Конечно, я слежу за «Шахтёром». Смотрю его игры, особенно потому, что есть друзья в команде. Видел первую встречу со «Стяуа», могу сказать, что «Шахтер» отлично действовал. Была пара хороших моментов, жаль, что даже одного мяча не забили, особенно в конце встречи.



Есть второй матч. Жалко, что его будут играть в Армении без карагандинских болельщиков, а я знаю, сколько они значат в каждом матче. Могу сказать, что встреча в Ереване будет тяжёлой — это точно. Буду счастлив, если «Шахтер» выиграет!



По моему мнению, «Стяуа» – сейчас небольшой фаворит, но это не означает, что она одержит победу. Дай бог, чтобы было наоборот. Думаю, Андрею Финонченко нужны время и терпение болельщиков. Андрей – хороший человек, который был отличным футболистом. Он способен передать своим игрокам дух победителей и то мастерство, которое демонстрировал сам. Армянские болельщики будут нейтральными и насладятся матчем, который закончится победой «Шахтера». Дай бог, со счетом 2:0», — сказал Василевич.