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«Шахтер» — «Стяуа»: прогноз Николы Василевича на матч Лиги конференций

«Шахтер» — «Стяуа»: прогноз Николы Василевича на матч Лиги конференций
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Бывший защитник «Шахтера» из Караганды Никола Василевич дал прогноз на матч квалификации Лиги конференций УЕФА «Шахтер» — «Стяуа».

Ставка: победа «Шахтера» за 5.60.

«Конечно, я слежу за «Шахтёром». Смотрю его игры, особенно потому, что есть друзья в команде. Видел первую встречу со «Стяуа», могу сказать, что «Шахтер» отлично действовал. Была пара хороших моментов, жаль, что даже одного мяча не забили, особенно в конце встречи.

Есть второй матч. Жалко, что его будут играть в Армении без карагандинских болельщиков, а я знаю, сколько они значат в каждом матче. Могу сказать, что встреча в Ереване будет тяжёлой — это точно. Буду счастлив, если «Шахтер» выиграет!

По моему мнению, «Стяуа» – сейчас небольшой фаворит, но это не означает, что она одержит победу. Дай бог, чтобы было наоборот. Думаю, Андрею Финонченко нужны время и терпение болельщиков. Андрей – хороший человек, который был отличным футболистом. Он способен передать своим игрокам дух победителей и то мастерство, которое демонстрировал сам. Армянские болельщики будут нейтральными и насладятся матчем, который закончится победой «Шахтера». Дай бог, со счетом 2:0», — сказал Василевич.

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