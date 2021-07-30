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Россия — Франция: прогноз Александра Аксёнова на матч волейбольного турнира Олимпиады

Россия — Франция: прогноз Александра Аксёнова на матч волейбольного турнира Олимпиады
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Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч олимпийского турнира по волейболу Россия — Франция.

Ставка: ТМ 34.5 ошибки на подаче за 1.80.

«Олимпийский волейбол. Такой радостный для нас, если мы говорим о мужской команде российской, потому что наши парни сейчас впечатляют. Это просто такой каток, который сносит всех подряд. Ну, вспомните: с США сыграли 3:1. У Бразилии выиграли со счётом 3:0, просто порвали.

Если мы будем пребывать в таком тонусе, а до конца Олимпиады осталось полторы недели, то Олимпиаду мы возьмём. Сейчас на нашу команду смотрим именно таким образом и боимся сглазить, потому что пока всё в полном порядке: и лидер, и команда, и сыгранность. Россия смотрится очень здорово.

Наш следующий соперник — это Франция. Это команда, которая что в Рио, что в Токио никак не может прийти к какому-то общему знаменателю. Франция на любом турнире готова оказывать сопротивление, но почему-то на Олимпиаде этого не происходит.

В этом плане есть некая опасность и для нашей сборной. Русские люди подвержены эмоциональным воздействиям, какой-то недооценке. Если этого не произойдёт, то мы должны обыгрывать Францию, которая уступает и США, и Бразилии.

Можем выиграть и со счётом 3:0. Когда ещё ранее в прошлые годы, мы говорили, что обязаны обыгрывать Францию со счётом 3:0? Но если сыграем как в предыдущих матчах, то это случится.

Однако поставлю не на исход, а на тотал меньше ошибок на подаче. Предлагается тотал на уровне 34.5. Если игра будет короткая, со счётом 3:0, то большого количества ошибок мы не увидим», — сказал Аксёнов.

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