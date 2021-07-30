«Крылья Советов» — «Спартак»: ставка Романа Павлюченко на встречу 2-го тура РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата России «Крылья Советов» — «Спартак».



Ставка: победа «Спартака» за 1.76.



«Крылья Советов» на своём поле принимают «Спартак» 30 июля.



«Крылья» провели отличный сезон в ФНЛ и готовы удивлять в элитном дивизионе. Тем не менее победоносно ворваться у них не получилось, несмотря на неплохую предсезонку и трансферную кампанию. В первом туре самарская дружина потерпела поражение от «Ахмата» (1:2).



На мой взгляд, самарцы выглядели очень хорошо, но потребуется время для того, чтобы обрести стабильность. Хозяева могут и сегодня демонстрировать отличный футбол, однако именно это и помешает им добиться положительного результата.



Красно-белые меня удивили в стартовом матче, причём не в лучшую сторону. На сборах они были просто неудержимы и забивали очень много. С казанским «Рубином» (0:1) раскрыть свой атакующий потенциал москвичам не удалось, так что придётся догонять уходящих в отрыв конкурентов.



По моему мнению, гости способны забрать победу на опыте. Физические кондиции у них великолепные, а поражение в первом туре нужно быстрее забыть и реабилитироваться. Думаю, что более мастеровитые и опытные футболисты заберут сегодня три очка», — сказал Павлюченко.