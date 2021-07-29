«Крылья Советов» — «Спартак». Прогноз: красно-белые не дождутся гостеприимства в Самаре

30 июля состоится матч второго тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Спартак». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех самарцев оценён экспертами в 5.10. А ставки на ничью принимаются за 3.94.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Крылья Советов» — «Спартак» 30 июля 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч второго тура РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.61. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз матча 2-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак» (30.07.2021)

Второй месяц лета близится к закату, но отечественные болельщики ликуют. Российская Премьер-Лига вернулась в строй. Первый тур благополучно отгремел, приступаем ко второму. При этом на неделе проводят ещё и квалификационные раунды еврокубков. Словом, клубного футбола в ближайшее время точно хватит на всех.

Программа второго тура чемпионата России откроется в пятницу, 30 июля, двумя встречи. Стартовый свисток в обоих случаях запланирован на 19:00 мск. В Самаре на стадионе «Солидарность Арена» местные «Крылья Советов» будут принимать столичный «Спартак». С квотой мест для болельщиков до сих пор большой вопрос. Самое печальное, что это уже стало нормой.



Возвращение самарцев из ФНЛ в российскую элиту получилось неоднозначным. В первом туре принимали грозненский «Ахмат» и уступили со счётом 1:2. Для положительного результата явно не хватило массы и опыта. Всё же в прошлом сезоне команда буквально заново собралась — новичков было большое количество. Оборона изначально вызывала вопросы. Так и вышло.



Начали подопечные Игоря Осинькина довольно осторожно, даже боязливо, и пропустили первый гол уже на шестой минуте встречи. Не успели вовремя накрыть Даниила Уткина. Но гости на этом не остановились. Менее чем через 15 минут после этого экс-нападающий «Химок» Мохамед Конате увеличил преимущество грозненского клуба.

После перерыва «крылышки» активизировались. Пошли более опасные и частые атаки, очень быстро сократили отставание. Первый гол самарцев после возвращения в РПЛ забил Владислав Сарвели. В оставшееся время хозяева продолжили исправлять положение, самым опасным было попадание в штангу Ивана Сергеева уже на добавленных минутах.



В целом логичнее смотрелась бы ничья. Самарцы ничуть не уступили сопернику в остроте, да и территориальное преимущество даже имели по итогу. Процент владения мячом составил 67 на 33 в их пользу, а это уже о многом говорит. На своём поле новые «Крылья Советов» вполне могут дать отпор практически любому в РПЛ.



«Спартак» начал сезон с новым тренером выездной игрой с казанским «Рубином». Во время товарищеского турнира клуб камня на камне не оставил от подопечных Леонида Слуцкого, выиграв с разгромным счётом 4:0. Тогда за семь минут во втором тайме удалось забить трижды. Теперь же поводов для радости не оказалось. Поражение 0:1.

Официальная встреча получилась очень эмоциональной, на двоих соперники получили ровно десять жёлтых карточек. При этом и по цифрам, и по игре чуть наглее выглядели гости. Наиграли на перевес по ударам (13-8), угловым (10-3) и проценту владения мячом (57 на 43). Однако ничего из этого так и не помогло. Остроты создали достаточно, как минимум на ничью наиграли. Справедливости ради моменты пошли только после замен.



Единственный гол забил молодой Илья Самошников. Крайний защитник «Рубина» перехватил мяч в центре поля, самостоятельно дошёл до края штрафной площади Александра Максименко и левой ногой пробил точно в верхний угол. Спасти партнёров у голкипера москвичей не вышло, хотя тут сказалось невезение. В траекторию вмешался рикошет.



Конечно, «Спартак» выглядит крепче и мастеровитее предстоящего оппонента, однако «Крылья Советов», на наш взгляд, вполне могут доставить неприятности на своём поле. За 42 игры в ФНЛ в прошлом сезоне самарцы забили ровно 100 голов. Иван Сергеев, Владислав Сарвели и Антон Зиньковский и сейчас в порядке.



Иван был активен в первом туре, мог отличиться, Владислав вовсе забил, а Антон стал одним из лучших игроков матча. Красно-белые же при Руе Витории стали агрессивнее прессинговать, но получается пока не всегда. Мы бы проверили голы в обе стороны за коэффициент 1.92. Тем более такая ставка заходила в пяти из шести последних очных встреч.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Крылья Советов» — «Спартак» 30 июля 2021 года

Первый тур чемпионата России отгремел, приступаем ко второму. «Крылья Советов» неоднозначно стартовали в РПЛ, но в атаке смотрелись остро. «Спартак», конечно, будет покрепче, но доставить неудобства у самарцев на своём поле есть все шансы. Правда, хлипкая оборона наверняка проявится. Красно-белые заслуживали большего неделю назад. Теперь реализация наверняка окажется лучше.



Ставка: обе забьют за 1.92.