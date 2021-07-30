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«Арсенал» — «Рубин»: прогноз Ильи Казакова на игру 2-го тура чемпионата России

«Арсенал» — «Рубин»: прогноз Ильи Казакова на игру 2-го тура чемпионата России
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 2-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Арсенал» – «Рубин».

Ставка: победа «Рубина» за 2.35.

«Туляки некоторое время владели инициативой и вели в счёте в матче с «Локомотивом» в Москве. Это было очень неожиданно. Железнодорожники решили судьбу матча в последние десять минут, но они могли сделать это гораздо раньше.

Если говорить о матче, я думаю, что «Рубин» выиграет. Он сделает это достаточно легко.

У «Арсенала» есть набор игроков, опытный тренер. Но у Дмитрия Парфёнова как-то не заладилось в Туле с самого начала. Так бывает у тренеров. Команда болела коронавирусом. Ещё доносятся слухи, что восстановились после инфекции далеко не все. Хотя они болели без симптомов.

Кажется, что ушла какая-то химия. Что-то нарушилось. Но ещё непростой старт превращает «Арсенал» в клуб, который вынужден держаться за результат», — сказал Казаков.

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