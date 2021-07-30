«Крылья Советов» — «Спартак»: ставка Александра Ширко на встречу РПЛ в Самаре

Известный в прошлом футболист Александр Ширко дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак».



Ставка: победа «Спартака» за 1.72.



«Пожалуй, здесь не может быть других мнений, что безусловным предматчевым фаворитом является московский «Спартак». А поражение в Казани только усиливает предположение, что красно-белые приложат максимум усилий, чтобы увезти из Самары три очка. Команда Руя Витории считается одним из числа фаворитов стартовавшего чемпионата, и вторая подряд осечка на старте может оказаться психологическим надломом для команды и шквалом негатива в прессе. Хотя лично я не вижу у команды Игоря Осинькина каких-либо серьёзных доводов для возможного положительного результата, пожалуй, кроме желания. Спартаковцы превосходят по всем линиям и по всем возможным оценкам. И, думаю, сенсации в Самаре, как в 2016 году, когда хозяева обыграли «Спартак» (4:0), сейчас ожидать не стоит. А одного желания команды и голевого чутья Ивана Сергеева вряд ли достаточно, чтобы огорчить и так разозлённый «Спартак».



В ФНЛ «Крылья Советов» были фаворитами практически во всех играх, а сейчас ситуация другая. И чтобы не подтверждать приписанное им название команды-лифта, как минимум нужно на своём поле отнимать очки у команд, с которыми они, скорее всего, и будут решать вопрос прописки в высшей лиге, а не проигрывать в первом же туре перед своими болельщиками «Ахмату» к 20-й минуте 0:2. Возможно, на игру со «Спартаком» они выйдут более сконцентрированными, чем в первом туре, но не думаю, что это помешает гостям из Москвы добиться нужного результата. «Спартак» обязан побеждать», — сказал Ширко.