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«Уфа» — «Динамо»: где покажут, во сколько начало матча РПЛ, по какому телеканалу смотреть

«Уфа» — «Динамо»: где покажут, во сколько начало матча РПЛ, по какому телеканалу смотреть
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31 июля состоится матч второго тура чемпионата России «Уфа» — «Динамо». Начало игры — в 17:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15. Успех уфимцев оценён экспертами в 3.90. А ставки на ничью принимаются за 3.36.

Букмекеры уверены, что матч второго тура РПЛ «Уфа» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.59. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.09, на пенальти — за 2.35, на удаление — за 3.05.

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