«Крылья Советов» — «Спартак»: результат матча РПЛ, как сыграли, какой счёт, кто победил

Завершился матч «Крылья Советов» — «Спартак». Встреча 2-го тура РПЛ проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и завершилась победой красно-белых со счётом 1:0.



Единственный гол был забит бывшим нападающим самарцев Александром Соболевым. На 66-й минуте судьи VAR решили вмешаться в игру после эпизода в штрафной «Крыльев». Арбитр Кукуян назначил пенальти в ворота хозяев, зафиксировав игру рукой со стороны капитана самарцев Сергея Божина. Соболев уверенно пробил с «точки», направив мяч в нижний угол ворот.

Ставки на победу «Спартака» принимались с коэффициентом 2.00: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2000 рублей. Успех самарцев оценивался в 4.60, ничья — в 3.70.

На тотал меньше 2.5 гола давали 1.97, на тотал меньше 1.5 гола — 4.05, на «обе забьют — нет» — 2.24. Пенальти шёл за 2.35, точный счёт 1:0 в пользу красно-белых — за 8.00.