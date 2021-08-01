Александр Зверев — Карен Хачанов: прогноз Анны Чакветадзе на финал Олимпийских игр

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканала Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Александр Зверев — Карен Хачанов в финале Олимпиады-2020.

Ставка: Хачанов выиграет как минимум один сет за 1.87.

«Финал Олимпийских игр. Карен Хачанов сыграет с Александром Зверевым. Зверев сенсационно обыграл Джоковича в полуфинале, но немного обидно за Хачанова. Специалисты и букмекеры ни во что не ставят Хачанова в этом финале. Они считают, что Зверев должен в пух и прах выиграть этот финал.



Лично я другого мнения. Мне кажется, что Хачанов сможет побороться. Он сможет выиграть хотя бы один сет. По законам тенниса должно быть, что после выдающегося матча, а именно такую игру провёл Зверев в полуфинале, идёт небольшой спад.



Зверев провёл великий матч с Джоковичем, но в финале он может дрогнуть и может допускать ошибки, за которые вполне может зацепиться Карен Хачанов. Болеем и желаем удачи Карену».