«Ростов» — «Зенит»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата России по футболу

Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Ростов» — «Зенит».
Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 гола за 2.27.
«Большая игра для Валерия Карпина. Теперь любой соперник будет рассматриваться сквозь призму его назначения в состав национальной сборной. Действительно, довольно любопытно, что получится. Но первая игра провалена, ни одного забитого мяча – это большая беда.
А «Зенит» порезвился с «Химками». Думаю, гости здесь могут быть фаворитом. Пусть и есть вопросы по составу (в частности, останется ли Азмун).
Но это домашняя игра, на неё «Ростов» может собраться. Однако надо обратить внимание, что «Ростов» – «клиент» для «Зенита». При этом ростовчане регулярно забивают в ворота сине-бело-голубых. Поэтому я жду результативной игры.
Считаю, что ОЗ и ТБ (2.5) в этой игре нам гарантирован. «Зенит» играет широко и богато. Но и «Ростов» в такой ситуации может дома выдать яркий матч».
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