Мексика — Бразилия: прогноз Александра Вишневского на матч 1/2 финала Олимпиады-2020

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/2 финала футбольного турнира Олимпиады в Токио Мексика — Бразилия.
Ставка: проход Бразилии за 1.60.
«На позапрошлой Олимпиаде мексиканцы обыграли Бразилию в финале, оставив без ожидаемых золотых медалей Неймара, Марсело, Тьяго Силву и Ромуло, который сразу после турнира перешёл в «Спартак» и выдал шикарный первый месяц в новой команде как раз на багаже олимпийской подготовки.
Не думаю, что Мексика снова сможет остановить бразильский поход за футбольным золотом Олимпиады. Бразильцы выглядят на турнире очень прилично, и меня несколько удивило, что на проход Бразилии в финал можно поставить с таким высоким коэффициентом, как 1.6.
Мексика — лихая команда, выигравшая в четвертьфинале со счётом 6:3 у Южной Кореи. Но состязаться в открытом футболе с Бразилией — это удовольствие с низкими шансами на успех. Ставлю на выход южноамериканцев в финал», — сказал Вишневский.
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