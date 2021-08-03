Польша — Франция: прогноз Александра Аксёнова на матч волейбольного турнира ОИ-2020

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч 1/4 финала олимпийского турнира по волейболу Польша — Франция.



Ставка: Вильфредо Леон наберёт больше очков, чем Эрвин Нгапет за 1.74.



«Польская сборная начала олимпийский турнир в Токио с неожиданного поражения от Ирана, после этого отдав соперникам лишь один сет в четырёх матчах. Это вполне предсказуемо — поляки обладают мощнейшим составом, выиграли два последних чемпионата мира, в Японии наравне с Россией претендуя на золотые медали.



Причём по ходу недавней Лиги наций подобного впечатления не создавалось — поляки были сильны, дошли до плей-офф, но явно не хватало эффективности главной польской звезде — Леону. Теперь у главного забойщика со статистикой всё в полном порядке. Пожалуй, на это я и готов поставить в четвертьфинале с Францией. У французов хорошая защита, но не самый мощный блок, а значит, Леон должен атаковать сильно и точно.



Таким образом, мой прогноз на этот матч — Леон результативнее Нгапета», — сказал Аксёнов.