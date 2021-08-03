ПСВ — «Мидтьюлланн»: прогноз Константина Генича на матч квалификации Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч ПСВ — «Мидтьюлланн» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Мидтьюлланна» с форой (+2) за 1.55.



«ПСВ и «Мидтьюлланн». Отрадно, что этот матч будет судить Сергей Карасёв, наш лучший российский арбитр, удачно отработавший на чемпионате Европы.



Не забываем, что ПСВ убедительно разобрался с «Галатасараем» в предыдущем раунде квалификации. «Мидтьюлланн» же мы помним по выступлениям в групповом раунде Лиги чемпионов в прошлом сезоне. «Мидтьюлланн» не так прост, как многим может показаться. Он хорошо начал чемпионат Дании — шесть очков в трёх играх. А в прошлом раунде квалификации датчане выбили не кого-нибудь, а «Селтик», причём не проиграли на выезде. А дома удалось выиграть в дополнительное время.



Если посмотреть статистику, то в 9 из 11 последних матчей в Лиге чемпионов дома ПСВ крупно не побеждал. Да, была крупная победа над «Галатасараем», но там турки рассыпались. «Мидтьюлланн» же

в 7 из 9 последних матчей на выезде в ЛЧ не проигрывал с форой (+1.5). Предложу сыграть с (+2) датчан за 1.55, с (+1.5) — более авантюрный вариант, но можно попробовать за 1.95. Многое поставлено на кон. В первых матчах ждать убедительной победы одной команды над другой не стоит, тем более матчи почти без зрителей», — сказал Генич.