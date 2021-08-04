«Спартак» — «Бенфика»: эксперты оценили шансы красно-белых в матче Лиги чемпионов

4 августа состоится первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика». Начало игры — в 20:00 мск.

В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.43 (41%). Успех россиян оценён экспертами в 3.18 (31%). А ставки на ничью принимаются за 3.62 (28%).



Букмекеры не уверены, что матч Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.