«Спартак» — «Бенфика»: прогноз Эдуарда Мора на матч 3-го квалификационного раунда ЛЧ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Спартак» — «Бенфика» в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.



Ставка: победа «Спартака» за 3.12.



«Про «Спартак» вы все знаете, поэтому расскажу о «Бенфике». В прошлом году команда выступила неудачно, провалила сезон и теперь выступает в квалификации. «Бенфика» проиграла финал Кубка страны и Суперкубок, несмотря на то что в межсезонье команда совершила трансферов на 100 миллионов, что очень много для португальской команды. От команды, безусловно, ожидали большего.



«Бенфика» может по-разному действовать против разных соперников. Против сильных оппонентов «Бенфика» играет в три центральных защитника, а с командами, которые уступают в классе, играет в два центральных. Много доминируют и атакуют. Могут играть и по счету. В этом плане довольно-таки современная команда. Какого-то одного рисунка у нее нет, может менять его в зависимости от соперника.



Про «Спартак» мы знаем — схема стабильная, игра команды мне нравится. Не так ярко команда провела первые два матча чемпионата России, но тут либо мастерства не хватает, либо какое-то невезение в завершающей стадии, потому что моменты «Спартак» создает.



И для «Спартака», и для «Бенфики» — это важнейший матч, так как для обоих клубов самое важное — это участие в Лиге чемпионов. Здесь будет битва не на жизнь, а на смерть. Все может решить какая-то одна ошибка, потому что команды примерно равны.



У «Спартака» есть плюсы. Во-первых, все здоровы. У «Спартака» были игры, близкие к официальным, в том плане, что их показывали, разбирали, анализировали. Два матча сыграны уже и в РПЛ.



«Бенфика» официальных матчей еще не проводила. В этом плане у «Спартака» есть большой плюс. В «Бенфике» опытная, но возрастная линия обороны. Там играют известные всем футболисты. Но если против них играть на скоростях, то у них могут быть проблемы. Шанс «Спартака» в быстром футболе.



Именно скорость все может решить. В нападении выделяется Сеферович, который каждый год борется за звание лучшего игрока чемпионата, а также бразилец Эвертон. С ними надо быть очень внимательными. Очень неплохо выглядит средняя линия, где играют боевые ребята.



Несмотря на все это, мой прогноз будет не только как болельщика, но и как специалиста. Победа «Спартака». После этого матча «Бенфика» и в чемпионате уже проведет игру, и ко второй встрече подойдет в лучшей форме. Здесь очень важно «Спартаку» выиграть первый матч. Команда вполне может это сделать. Проблем с составом нет, а игровая практика есть.



Мотивация запредельная, поэтому все силы нужно бросить на первую игру, что «Спартак» и сделает. Мой прогноз — победа «Спартака» в первом матче», — сказал Мор.